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Dünya

Filistinli Alimler Heyeti'nden Arap Birliği'ne tepki

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı kınamasına tepki gösterdi.

Hacer Başer,Safiye Karabacak   | 13.10.2019
Filistinli Alimler Heyeti'nden Arap Birliği'ne tepki

Istanbul

Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında Arap Birliği'nin takındığı tavra ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye'nin silahlı gruplara karşı kendi güvenliğini korumak için başlattığı bu operasyonu tüm diğer Müslümanlar gibi takip ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Arap Birliği'nin, Türkiye'yi ve harekatı kınamak için aceleci davrandığı aktarıldı.

Arap Birliği'nin, Suriye'nin, ABD gibi bazı ülkelerin askeri işgallerine maruz kalması karşısında sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, "Arap Birliği daha önce, Suriye topraklarına yönelik yüzlerce hava saldırısını bir kabir sessizliğinde izledi. Ancak bugün, milyonlarca Suriyeli kardeşimizin geri dönebileceği güvenli bir bölge oluşturmak ve silahlı grupların saldırılarını engellemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınamak için mezarından kalktığını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve halkın çıkarlarını dikkate almaksızın Türkiye'ye karşı taraflı bir tutum içinde olan Arap Birliği'nin Müslüman halklar ve onların beklentilerini temsil etmediği vurgulanan açıklamada, heyetin, Türkiye ve Türk toplumuyla dayanışma içerisinde bulunduğu belirtildi.

Arap ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünyanın adalet sahibi tüm ülkelerine hakkı desteklemeleri ve Arap Birliği bildirisinde ortaya konan taraflı tutumu reddetmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin Türkiye aleyhindeki taleplerini reddeden Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Arap Birliği bildirisini imzalamayı kabul etmeyen Katar ile Somali’ye teşekkür edildi.

Açıklamada, Türkiye ve Suriye halklarına terörle mücadele ve hakkı savunurken şehit düşenler için taziyede bulunulurken yaralılara acil şifalar dilendi.

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