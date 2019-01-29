'Filistin'in yeni başbakanı Fetih Hareketi'nden olacak'

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, "Yeni hükümete başkanlık edecek isim henüz belirlenmedi. Ancak bu kişi Fetih Hareketinden bir siyasetçi olacak." dedi.

GAZZE - MUSTAFA HABBUŞ

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, Filistin yönetiminin, Gazze'ye yönelik kararları, yeni hükümetin kurulması, seçimlerin yanı sıra ulusal uzlaşı konularına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısındaki gruplarla yeni hükümetin kurulmasını görüşmek için bir komite oluşturulduğunu belirten Ebu Seyf, söz konusu komitede, Izam el-Ahmed, Hüseyin eş-Şeyh, Ruhi Futuh, Macid el-Feteyani'nin yer aldığını kaydetti.

Ebu Seyf, Fetih Hareketi'nin FKÖ'nün en büyük fraksiyonu olduğuna dikkati çekerek, "Yeni hükümete başkanlık edecek isim henüz belirlenmedi. Ancak bu kişi Fetih Hareketinden bir siyasetçi olacak." ifadesini kullandı.

Ebu Seyf, başbakanın, Fetih Hareketi ile Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından belirleneceğini dile getirdi.

Filistin yönetimindeki yetkin ismin Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olması hasebiyle FKÖ olduğunun altını çizen Ebu Seyf, "Dolayısıyla Filistin yönetimini idare eden hükümet, FKÖ hükümeti. Bu nedenle bakanlar da FKÖ'nün çatısı altındaki gruplardan seçilecek." ifadesini kullandı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesinin pazar günü yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, bugün Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuştu.

Gazze'deki memurların maaşları

Ramallah yönetiminin Gazze konusunda aldığı mali ve idari kararlara işaret eden Ebu Seyf, "Filistin hükümeti, bölünmeyi sonlandırmak hedefiyle aldığı ancak Gazze halkına zarar veren mali ve idari kararları, aşamalı şekilde gözden geçirecek." dedi.

Ebu Seyf, Ramallah hükümetinin, Gazzelilerin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğini, maaşlardaki düşüşlerin gelecek aylarda aşamalı şekilde iade edileceğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde Filistin yönetimine bağlı memurların halihazırda yüzde 50'si ödenen maaşlarının gelecek ay yüzde 75'i ödenecek." diye konuştu.

Seçim dosyası

Ebu Seyf, Filistin'de kapsamlı seçimlerin (başkanlık, yasama meclisi ve ulusal konsey) yapılması için bir engelin olmadığını belirterek, "Ancak Anayasa Mahkemesinin geçen aralık ayında meclisi feshetmesi ve olabilecek en kısa sürede doldurulması gereken anayasal bir boşluğun oluşması nedeniyle şu anda parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor." dedi.

Filistin yönetiminin, şu anda gelecek meclisin nasıl olacağına ilişkin görüşmeler yaptığını ifade eden Ebu Seyf, yeni parlamentonun, devletin kurucu bir meclisi ya da geçici bir parlamenter meclis olabileceğini açıkladı.

Ebu Seyf, yasama meclisindeki şekil değişikliğinin, devlet kurumlarının yükseltilmesi ve yönetimden devlet aşamasına geçiş bağlamında olduğuna işaret etti.

Gazze ile seçim görüşmeleri

Merkez Seçim Kurulu'nun seçimler konusundaki çalışmalarına işaret eden Ebu Seyf, "Seçim Kurulu, Hamas'la Gazze'de seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere yakında Gazze'yi ziyaret edecek." dedi.

Ebu Seyf, Hamas'ın seçimlerin yapılması önünde engel çıkarmamasını umduğunu ve Filistin yönetimini, "seçimler konusunda başka seçenekler düşünmek zorunda bırakmamasını" temenni ettiğini söyledi.

Gazze'de gerçekleşmemesi halinde seçimlerin yalnızca Batı Şeria ve Kudüs'te yapılması ihtimaline değinen Ebu Seyf, tüm seçeneklerin masada olduğunu, vatandaşların hakkı olduğu için bu seçimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Ebu Seyf, Fetih'in Hamas'la seçimler konusunu görüşmesi için bazı kesimlerle iletişime geçtiğini belirtti.

Hamas'ın seçimlerinin yapılması konusundaki tutumuna değinen Ebu Seyf, "Fetih, FKÖ'ye bağlı Ulusal Konsey için seçimler yapılmasını istiyor. Hamas, FKÖ üyesi olmaması nedeniyle bu seçimlere nasıl katılacak? Hamas, FKÖ'ye girmek isterse anahtarları ve şifreyi biliyor." dedi.

Ulusal uzlaşı

Filistin'de ulusal uzlaşı konusuna da değinen Ebu Seyf, Fetih'in, bölünmüşlüğü bitirmek için Hamas'la diyaloğa geçmeyi kabul etmediğini belirterek, "Ulusal uzlaşının yolu belli. Hamas'ın daha önceki uzlaşı anlaşmalarına bağlılığından geçiyor. Hamas, anlaşmalara uymayarak ve hükümetin Gazze'de görevini almasına engel olarak uzlaşıyı tesis etmede başarısız oldu." diye konuştu.

Ebu Seyf, Fetih'in uzlaşının tesis edilmesi önünde kapıları açık tuttuğunu, Hamas'ın anlaşmaları uygulamayı kabul etmesi halinde uzlaşı yönünde atılacak her adıma olumlu karşılık vermeye hazır olduğunu aktardı.

"Fetih uzlaşıyı kabul etmesi için Hamas'ı sonsuza kadar beklemeyecek. Filistin davasının içinde bulunduğumuz zamanda siyasi engeller ve davanın tasfiye edilmesi gibi tehlikelerle karşı karşıya bulunuyor." ifadelerini kullanan Ebu Seyf, Filistin davasını tasfiye etmek isteyen İsrail'e karşı mücadeleye daha fazla yoğunlaşmak gerektiğini kaydetti.

Ebu Seyf, bu kapsamda yeni bir siyasi hükümet kurulması kararının, İsrail'e karşı siyasi bir mücadele ve Filistin davasının karşılaştığı sorunları aşma çabası olduğunu belirtti.

Hamas'ın Filistin davasını Gazze ile sınırladığını, ancak Filistin halkının yalnızca Gazze'de değil dünyanın dört bir yanında yaşadığını kaydeden Ebu Seyf, "Hamas'ın tutumunu gözden geçirmesi, geçmişi unutması ve seçimler aracılığıyla yeni bir gelecek inşa edilmesi için çabalaması gerektiğini" ifade etti.

Moskova'daki görüşmeler

Rusya'nın Moskova'da Filistin diyalog görüşmeleri yapılması çağrılarına değinen Ebu Seyf, Moskova'da yapılması planlanan görüşmeler 10 Filistinli grubun katılacağını, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail yönetiminin Filistin davasını işlevsiz kılma projelerine karşı atılacak adımlar ile ulusal haklar meselelerinin ele alınacağını aktardı.

Ebu Seyf, görüşmelerde ayrıca ulusal uzlaşı ile bölünmüşlüğü bitirme konularının da masaya yatırılacağını kaydetti.