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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'e destek gösterileri sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dünyada Filistin'e destek gösterileri de sürüyor.

Ekip  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Filistin'e destek gösterileri sürüyor Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Washington/Berlin

ABD’nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray çevresinde toplanan çok sayıda kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler, kefenlenmiş sembolik çocuk cenazesi dizerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de deİ"Filistin’e özgürlük", "Yazıklar olsun" ve "Ateşkes şimdi" yazılı pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, Gazze'de binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğüne işaret edilerek, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği destek eleştirildi.

Eşi Filistinli olan Alman vatandaşı Melanie Tack, AA muhabirine, ailesinin bir kısmının Filistin'de olduğunu belirterek "Dünyada maalesef sesi olmayanların sesi oluyoruz. Bunlar şu anda genel olarak Gazze'de ve Filistin'deki herkes. Ailemiz, kayınvalidem orada. 14 aile üyemiz var, bazıları öldü. Burada en azından bunu yapabiliyoruz." dedi.

Tack, Batılı ülkelerden ve Alman hükümetinden ne beklediğine ilişkin soruya da, "Birisinin bunu durdurması. Her gün yatağa gidiyorsun ve birisi bunu gece durdursun diye düşünüyorsun ve hiçbir şeyin değişmediğine dair can sıkıcı bir duyguyla uyanıyorsun. Biz barış için buradayız. Herkese barış için. Özellikle tüm çocuklar için." yanıtını verdi.

Gösteriye katılan ve soyadını vermek istemeyen Cindy de 3 çocuk ve 3 torun sahibi olduğunu belirterek, "Görüntüler beni bunaltıyor. Ben bizim Alman hükümetinden tarafını değiştirmesini bekliyorum, Çünkü İsrail, yanlış taraf." diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

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