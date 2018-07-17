Filistin'den UCM'ye 'İsrail'e soruşturma' çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara için ciddi bir soruşturma açması çağrısında bulundu.

RAMALLAH

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UCM'den işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulması istendi.

Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak ve uluslararası koruma sağlamak için uluslararası bir tutum sergilenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kalan güvenirliğini savunmak için 2334 sayılı karar başta almak üzere yerleşim birimleriyle ilgili tüm BM kararlarının uygulanmasını garantileyecek gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Açıklamada, ABD'nin, işgal güçlere ve politikalarına gözü kapalı bir şekilde destek vermesinin, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerinin üstünü örttüğüne işaret etti.

İsrail, topraklarını işgal ettiği Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürürken, fanatik Yahudi yerleşimciler de aynı yolu izliyor.

Yahudi yerleşimciler bugün yine işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Asira el-Kıbliyye köyünde onlarca dönüm tarım arazisini yaktı.

Muhabir: Safiye Karabacak