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İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Gazze görüntüleniyor
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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için 'genel grev' çağrısı

İsrail'in işgal altındaki topraklarda tansiyonu yükselten ihlalleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı her yerde yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunuldu.

Hacer Başer   | 17.05.2021
Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için 'genel grev' çağrısı

Palestinian Territory

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerde bulunan tüm Filistinlilerin bir ve beraber olduğu mesajını vermek istedikleri ifade edildi.

Bu kapsamda yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 18 Mayıs'ı "öfke günü" olarak isimlendirdikleri aktarıldı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi de dün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Mayıs Salı günü genel greve gidilmesi çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden göçe zorlaması ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları da İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail ordusu dünyadan gelen tepkilere rağmen bir haftadır Gazze'ye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan yoğun saldırılarını sürdürüyor.

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