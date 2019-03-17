Filistin'de El Halil sakinleri diken üstünde
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan uluslararası misyonun görev süresini uzatmamasının ardından bölgedeki Filistinlilere yönelik ihlaller arttı.
Ramallah
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmamasının ardından artan ihlaller bölgedeki Filistinlileri endişelendiriyor.
El Halil'in Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler, İsrail askerlerinin kısıtlamaları ve radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ağır şartlar altında yaşamaya çalışıyor.
Yaklaşık 100 kontrol noktası bulunan kentte, 4 yerleşim biriminde 400'e yakın Yahudi yerleşimci oturuyor. İsrail askerleri Filistinlilere baskı ve yıldırma politikaları uygularken, yerleşimciler de sık sık bölge halkını taciz ediyor.
Özellikle İsrail'in TIPH'nin görev süresini sonlandırmasının ardından Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Eski Şehir'de Harem-i İbrahim Camisi yakınındaki Sehle Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Semir Duveyk (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kontrol noktalarının yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve tacizleri nedeniyle Filistinlilerin burada zor şartlarda hayata tutunduğunu belirtti.
"Bölgede güvenle dolaşamıyoruz"
Evlerine güvenle girip çıkamadıkları ve güven içinde dolaşamadıklarını söyleyen Duveyk, İsrail'in bu tür uygulamalarla Filistinlilere karşı yıldırma politikası uyguladığına ve bölgeden göç ettirmeye çalıştığına işaret etti.
"Bu göç politikasıyla kentteki Filistinlileri tamamen göndermek istiyorlar." ifadelerini kullanan Duveyk, tüm bunlara rağmen Filistinlilerin evlerine ve topraklarına bağlı kaldığını, tehditlere göz yummadığını aktardı.
Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından endişe ettiği için her gün çocuklarını okula kendi bırakıp çıkış saatinde de kendi aldığını ifade eden Duveyk, şunları söyledi:
"TIPH'nin görev süresini sonlanmasıyla Yahudi yerleşimcilerin saldırıları arttı. TIPH'nin, Eski Şehir'de yaşanan ihlalleri ve saldırıları gözlemleme, raporlama ve belgeme görevi vardı. İsrail, yerleşimcilerin ya da askerlerinin suçlarının belgelenmesini istemiyor. Buradaki Filistinlileri göç ettirmeyi istiyor."
Duveyk, uluslararası topluma İsrail'e ihlallerine son vermesi için baskı yapma ve El Halil'deki Filistinlilere uluslararası koruma sağlama çağrısında bulundu.
"Yerleşimcilere her şey mübah"
El Halil'de doğup büyüyen Filistinli Abdurrauf Vezuz (65) da, çocukluğunda çok güzel bir kent olan El Halil'in şimdi harabeye döndüğünü dile getirdi.
Vezuz, "Etrafınıza bir bakın, bina inşa etmek yasak, restore etmek yasak. Burada bize her şey yasak, Yahudi yerleşimcilere de her şey mübah. Daha birkaç gün önce yerleşimciler bir bakkala saldırdı." dedi.
Kentte daha önce görev yapan TIPH'nin, bu tür saldırıları kaydettiğini, belgelediğini ve rapor ettiğini aktaran Vezuz, "TIPH'nin görevinin sona ermesinin ardından İsrail'in ihlalleri arttı." diye konuştu.
TIPH'nin görevi son buldu
Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.
TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyordu.
Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.