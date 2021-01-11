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Dünya

Filistin, Orta Doğu'da Rus Kovid-19 aşısını tescil eden ilk ülke oldu

Filistin'in, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını Orta Doğu'da tescil eden ilk ülke olduğu bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 11.01.2021
Filistin, Orta Doğu'da Rus Kovid-19 aşısını tescil eden ilk ülke oldu

Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan (RDIF) yapılan açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil ettiği belirtildi.

Filistin’in Orta Doğu’da aşıyı tescil eden ilk ülke olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı, Filistin'de hızlandırılmış prosedür kapsamında ek klinik deneyleri yapılmadan tescillendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşının ilk partisinin Filistin'e bir ay içinde ulaşacağı aktarıldı.

Sputnik V aşısı, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya ve Cezayir'de tescillenmişti.

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