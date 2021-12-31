Dolar
13.20
Euro
15.05
Altın
1,824.87
ETH/USDT
3,773.00
BTC/USDT
47,933.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğini ve İsrail uygulamalarına karşı sabırlarının kalmadığını belirterek, uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.

Said İbicioğlu   | 31.12.2021
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Kudüs

Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in kuruluşunun 57'nci yıl dönümünü münasebetiyle yaptığı ve Filistin resmi televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İsrail'e ve liderlerine, yerleşimcilerine ve fanatiklere, bedeli ne olursa olsun işgalinizin ve topraklarımızdaki yerleşimlerin devamını kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

"Halkımızın yaklaşık 80 yıldır yaşadığı bu acı gerçekliğe sabrımız tükendi. Kudüs şehrinin karakterini ve kimliğini değiştirmek için koyduğunuz sistematik uygulamaları, başta Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Harem-i İbrahim Camisi olmak üzere kutsal yerlerimize karşı saldırıları kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Abbas, Fetih'in kuruluş yıl dönümünün, İsrail işgalinin devam ettiği, ırkçılık, etnik temizlik ve organize terörizmin en çirkin politikalarının uygulandığı çok hassas ve zor koşullara denk geldiğini belirtti.

Uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Abbas, şunları söyledi:

"Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin topraklarında işgale son vermek amacıyla, Uluslararası Dörtlü Komite'nin gözetiminde, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak düzenlenecek bir konferans çerçevesinde adil ve kapsamlı bir barış yapmak için elimizi uzatıyoruz."

Abbas, "İşgalin devamını sonsuza kadar kabul etmeyeceğimizi yineliyoruz. Bu nedenle son gelişmeleri incelemek, halkımıza ve topraklarımıza karşı işlenen bu ihlaller ve suçlarla mücadele için gerekli kararları almak yeni yılın başlarında bir Filistin Merkez Konseyi toplanması çağrısında bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Abbas ayrıca, Filistin topraklarını ve halkını birleştirecek, ulusal birliği kapsayan bir hükümet kurma çalışmalarını sürdürme sözü verdi.

Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Filistinli lider Yasir Arafat'ın öncülüğündeki bir grup tarafından kurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 824 bini geçti
2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı
İngiltere Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz

İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

İsrail mahkemesi Şeyh Cerrah'taki Salim ailesiyle ilgili tahliye kararını dondurdu

İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail’de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İsrail 2021'de Filistin'de basın özgürlüğünü 832 kez ihlal etti

İsrail 2021'de Filistin'de basın özgürlüğünü 832 kez ihlal etti
İsrail cezaevlerindeki müebbet hapis mahkumu Filistinli sayısı 547’ye yükseldi

İsrail cezaevlerindeki müebbet hapis mahkumu Filistinli sayısı 547’ye yükseldi