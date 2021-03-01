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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçim mahkemesi kurulması talimatı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas ve Fetih’in Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirdiği toplantı mutabakatı uyarınca seçim mahkemesi kurulmasına ilişkin kararnameye imza attı.

Esat Fırat,Gülşen Topçu   | 01.03.2021
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçim mahkemesi kurulması talimatı

Kudüs/Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Yargıtay Başkanı İman Nasreddin başkanlığında seçim konularına bakacak bir mahkeme kurulması yönünde kararname yayımladığı belirtildi.

Haberde, mahkemenin, Yargıtay Başkanı Nasreddin de dahil, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’ni temsil etmek üzere 9 yargıçtan müteşekkil olacağı kaydedildi.

Hamas: Olumlu bir adım

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ise yaptığı yazılı açıklamada, kararnameyi Kahire mutabakatının uygulanması yolunda atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirdi ancak özellikle özgürlükler konusuyla alakalı diğer maddelerin hayata geçirilmesi için fiili önlemler alma çağrısında bulundu.

Berhum ayrıca, bu durumda toplumsal güven ortamının oluşacağını ve Filistinlilerin hiçbir korku taşımadan ve baskı altına girmeden seçimlere katılımının sağlanmış olacağını kaydetti.

Hamas ile Fetih hareketleri başta olmak üzere Kahire'de toplanan Filistinli gruplar, 9 Şubat’ta seçimlerle ilgili, özel bir mahkemenin kurulması konusu da dahil anlaşmaya varmıştı.

Toplantı mutabakatına göre, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yargıçların bulunacağı bir seçim mahkemesi oluşturulacak ve bu mahkeme sadece seçimlerle ilgili konulara bakacaktı. Devlet Başkanı Abbas da bu mutabakata istinaden mahkemenin kurulması, görevleri ve yetkileriyle ilgili bir kararname yayımlayacaktı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

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