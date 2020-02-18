Euro
6.55
Dolar
6.04
BIST 100
120,791.90
Altın
1,584.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Almanya'ya ara buluculuk çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Almanya'ya, müzakerelere ara buluculuk yapması çağrısında bulundu.

Halime Afra Aksoy   | 18.02.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Almanya'ya ara buluculuk çağrısı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Almanya'ya, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelindeki müzakerelere ara buluculuk yapması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Abbas, görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dile getirilen, "Uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) de yer aldığı çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması" girişimine ilişkin bilgi verdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Almanya'yı, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelindeki müzakerelere ara buluculuk etmek üzere bu mekanizmaya katılmaya çağırdı.

Abbas, ayrıca uluslararası hukuku temel alan iki devletli çözüm konusundaki tutumundan ötürü Almanya'yı takdir ettiğini de iletti.

Merkel ise ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde barışı desteklemeye devam edeceğini, bunun gerçekleşmesi için rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Abbas, daha önce pek çok kez uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Almanya'ya ara buluculuk çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Almanya'ya ara buluculuk çağrısı

Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği