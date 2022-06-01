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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamdi Yıldız   | 01.06.2022
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı Wafa’nın haberine göre, Abbas, görüşmede Blinken'a uluslararası kararlara bağlı kalmayan İsrail’e karşı yönetiminin önlemler alma sürecinde olduğunu belirtti.

Ülkede şu an yaşananlara karşı sessiz kalınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Abbas, İsrail’in özellikle Kudüs’te tek taraflı tutumunu sürdürdüğünü ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya saldırılarını anlattı.

Abbas görüşmede, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün ABD terör listesinden kaldırılması gerektiğini ve Doğu Kudüs’te ABD Konsolosluğunun yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

Blinken görüşmede, Başkan Joe Biden yönetiminin iki devletli çözüme olan bağlılığını, yerleşimlerin genişlemesini durdurma, statükoyu koruma, Filistinlilerin Kudüs mahallelerinden sınır dışı edilmesini durdurma gibi taahhütlere bağlılığının devam ettiğini kaydetti.

Kudüs’te ABD Konsolosluğunun yeniden açılacağını belirten Blinken, Biden’ın bölgeyi ziyareti öncesinde üst düzey bir heyetin gelerek tüm bu konuları ele alacağını bildirdi.

Blinken, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesi olayının incelenmesine ABD yönetiminin istekli olduğunu ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2019 yılında konsolosluğu kapatmıştı.​​​​​​​

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Filistin’i Haziran sonunda ziyaret etmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'tan yazılı açıklama

Price, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile İsrailliler ile Filistinliler arasındaki sükuneti sürdürmek ve gerilimi azaltmak için çalışmalarının önemi hakkında konuştu.” ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken’ın, ABD-Filistin ilişkisinin önemini ve Washington’ın müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme verdiği desteği vurguladığını belirten Price, “Bakan Blinken, Filistin asıllı Amerikalı Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturmaların sonuçlandırılmasının önemini vurguladı.” ifadelerine yer verdi.

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