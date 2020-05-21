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Dünya

Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak

İsrail ve ABD ile imzalanan anlaşmalara bağlı kalmama kararı alan Filistin yönetimi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile bilgi paylaşımına son vereceğini açıkladı.

Mustafa Deveci   | 21.05.2020
Filistin CIA ile bilgi paylaşımını durduracak Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Quds

Yerel basında yer alan habere göre, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına tepki olarak Filistin istihbaratının, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile bilgi paylaşımını sonlandıracağını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Ureykat, "CIA yetkililerine, onlarla yaptığımız anlaşmanın artık yürürlükte olmadığını 48 saat önce haber verdik. Artık ne İsrail, ne de ABD ile güvenlik iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta Filistin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, güvenlik anlaşmaları dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

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