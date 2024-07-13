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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Başbakanı Mustafa: Çok zor bir süreçten geçiyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki soykırım suçlarını kınayarak, tüm Filistin halkının çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Esat Fırat, Awad Rjoob  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Filistin Başbakanı Mustafa: Çok zor bir süreçten geçiyoruz

Ramallah

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa’nın İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kenti ve çevresindeki bölgelerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Mustafa, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in ordusunun Gazze Şeridi’ndeki soykırım suçlarını kınayarak, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz, halkımız tüm kesimleri ve varlığıyla hedef alınıyor. Tüm milli projemiz hedef alınıyor, işgal devleti (İsrail) bizim için bir devlet ve bağımsızlık istemiyor.” dedi.

Mustafa, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadeleye devam edecekleri vurgulayarak, “Zor şartlara rağmen halkımızın kararlılığı umut veriyor. Her yerde halkımızın hizmetinde olacağız ve her türlü sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 443 Filistinli öldü, 88 bin 481 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 573 Filistinli hayatını kaybetti.

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