Filistin Bahreyn'deki çalıştaya katılmıyor
Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.
Kudüs
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.
FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına kesinlikle katılmayacağını ifade etti.
Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere FKÖ ve Filistin hükümeti ile diğer kurumların söz konusu çalıştaya katılmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Manama Ekonomi Çalıştayı Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir."
Ureykat ayrıca, "Filistin davasına ve menfaatine hizmet etmek isteyenlere" çalıştaya katılmamaları çağrısı yaparak, "Filistin yönetimi olarak bizim adımıza çalıştaydaki müzakerelere katılmak üzere de kimseyi görevlendirmedik." ifadelerini kullandı.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.
Filistin Başbakanı Iştiyye’den ekonomi çalıştayına tepki
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.
Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.
Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.
Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.