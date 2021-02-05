Filistin Adalet Bakanı UCM'nin kararını 'tarihi' olarak niteledi
Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, UCM'nin İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi bir karar olduğunu söyledi. Şelalde, ayrıca İsrail'in UCM’de listelenen üç öncelikli dosya olduğunu kaydetti.
Kudüs
Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararının tarihi bir karar olduğunu söyledi.
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Adalet Bakanı Şelalde, UCM’nin İsrail’i savaş suçları nedeniyle yargılama kararına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Kararın tarihi olduğunu ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili derhal soruşturma başlatılabileceğini belirten Şelalde, UCM’nin bu kararından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Şelalde, ayrıca İsrail'in 2014'te Gazze'ye karşı savaşı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerleri ve mahkumlar konusunun UCM’de listelenen üç öncelikli dosya olduğunu kaydetti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.