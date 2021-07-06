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Dünya

Filipinler'de düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu

İdris Sülün   | 06.07.2021
Filipinler'de düşen askeri uçağın kara kutusu bulundu

Ankara

VietnamPlus'ın haberine göre, yetkililer, Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde iniş sırasında düşen askeri uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Ordu adına açıklama yapan Tümgeneral Edgard Arevalo, 49 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, 47'si askeri personel 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket eden askeri uçağın düştüğü noktada bulunan 4 köy sakini de yaralanmıştı.

3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düşmüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çarpma öncesi birçok askerin uçaktan atladığı kaydedilmişti.

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