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Dünya

Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü

Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki kanadına üye teröristlerin Moro İslami Kurtuluş Cephesi savaşçılarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.10.2019
Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü

Kuala Lumpur

Minda News internet sitesinde yer alan habere göre DEAŞ üyesi teröristler, ülkenin güneyindeki Maguindanao eyaletine bağlı Shariff Saydona kentinde MİKC savaşçılarına yönelik baskın düzenledi.

Çıkan çatışmada, 7 MİKC savaşçısının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Filipinler ordusuna bağlı 6. Piyade Bölüğü Komutanı Tümgeneral Diosdado Carreon, yaptığı açıklamada, MİKC birlikleri ile DEAŞ üyeleri arasında bölgede uzun zamandır süren düşmanlığın bulunduğunu belirtti.

Carreon, MİKC savaşçılarının bölgede bir süredir teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, "Silah ve diğer türlü destekler sağlayarak, MİKC'deki kardeşlerimizin bu bölgede barış için verdiği mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden MİKC savaşçılarının silahlı olduğu ve geçen ay Bangsamoro'daki barış süreci kapsamında silah bırakan bin savaşçı arasında yer almadıkları kaydedildi.

Filipinler'de 2014'ten bu yana hücrelenmeye çalışan terör örgütü DEAŞ, ülkenin çeşitli bölgelerinde Ebu Seyyaf, Maute Grubu ve Filipinler Ensar Halife gibi isimlerle terör faaliyetinde bulunuyor.

DEAŞ'ın 2017'de Müslüman Mindanao bölgesine bağlı Marawi'de 5 ay boyunca yaptığı saldırılar, binin üzerinde kişinin canına mal olmuştu.

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