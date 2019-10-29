Euro
6.35
Dolar
5.73
BIST 100
99,838.30
Altın
1,492.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Davao şehrinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 29.10.2019
Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halkın güvenlik için sokaklara çıktığı belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası

Benzer haberler

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

'Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz'
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Van depremzedeleri acılara rağmen hayata tutundu

Van depremzedeleri acılara rağmen hayata tutundu