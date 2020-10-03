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Dünya

Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Davao Oriental bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 03.10.2020
Filipinler'de 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 118 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Davao Oriental'e bağlı Governor Generoso'nun 54 kilometre güneydoğusu olduğunu bildirdi.

Phivolcs Başkanı Renato Solidum, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "tsunami" uyarısı verilmediğini ancak artçı sarsıntıların beklendiğini ifade etti.

Deprem nedeniyle mal veya can kaybı olmadı.

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