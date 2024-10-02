Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Panganiban bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.