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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ortak ürün olarak görülerek tüm insanların kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

Nuri Aydın   | 22.09.2020
Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı

Ankara

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.

Aşının tüm ülkelere ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Duterte, "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Duterte, koronavirüs aşı çalışmalarının sürdüğüne değinerek, klinik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ayrım gözetilmeksizin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerektiğini kaydetti.

Filipinler'in küresel kaynakların bir araya getirilmesinde üzerine düşeni yapacağının altını çizen Duterte, daha hızlı koordine olabilen ve daha çabuk haraket edebilen bir Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

- 38 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken, 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





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