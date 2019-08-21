Euro
6.35
Dolar
5.72
BIST 100
95,522.11
Altın
1,505.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Fildişi Sahili'nde en az 30 kişinin tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ayşe Doğru   | 21.08.2019
Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Ankara

Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Yeretiele kentinde, en az 30 kişinin tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde yayın yapan "Koaci" adlı sitenin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bere bölgesine bağlı Yeretiele kentinde, temmuz ayından bu yana tanı konulamayan bir hastalık görülüyor.

Yüzde ödem (şişme), kabızlık, göğüs ağrısı, karında şişme, bitkinlik ve kusma gibi belirtiler gösteren hastalık nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede incelemelerde bulunan sağlık ekibi, hastalığın bir an önce teşhis edilerek hastaların tedavi olmasını sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği

Benzer haberler

Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Fildişi Sahili'nin çamaşırcıları 'Fanico'lar

'Fildişi Sahili Türk yatırımcılar için uygun seçenek'

TDV Fildişi Sahili'nde 6 bin 300 hisse kurban eti dağıttı

TDV Fildişi Sahili'nde 6 bin 300 hisse kurban eti dağıttı