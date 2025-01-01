Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,337.30
BTC/USDT
94,007.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devralıyor

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkedeki Fransız askeri üssünün ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini duyurdu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devralıyor

Dakar

Cumhurbaşkanı Ouattara, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abidjan'daki Fransız üssünün, bu ay Fildişi Sahili'ne teslim edileceğini bildiren Ouattara, söz konusu üsse, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Thomas d'Aquin Ouattara'nın isminin verileceğini kaydetti.

Fransa'nın, Batı Afrika'daki önemli müttefiki kabul edilen Fildişi Sahili'nde yaklaşık 600 askeri bulunuyor.

Sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

Daha önce Çad ve Senegal de ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye da ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını duyurmuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıkamış şehitleri anılacak
Belgrad Ormanı'na girişte HGS'ye geçilmesi araç trafiğini sonlandırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı hareketliliği

Benzer haberler

Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devralıyor

Fildişi Sahili, ülkedeki Fransız askeri üssünü devralıyor

Senegal, ülkedeki Fransız askerlerini 2025 içinde gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "bazı önemli konuları" 2025'te referanduma götürecek

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi
Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve cadde isimlerini değiştiriyor

Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve cadde isimlerini değiştiriyor
Avrupa 2025'te ekonomik ve siyasi sıkıntılarından kurtulabilir mi?

Avrupa 2025'te ekonomik ve siyasi sıkıntılarından kurtulabilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet