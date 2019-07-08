FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı

FETÖ'nün gerçek yüzü Londra ve Tiran'da anlatıldı
TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Londra ve Tiran'da gösterildi.
Londra
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı bir proje çerçevesinde FETÖ'nün gerçek ve karanlık yüzünü anlatan "The Network" adlı belgesel İngiltere'nin başkenti Londra'da seyirciyle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan The Network isimli belgesel, Londra Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Prens Charles Sinema salonunda gösterildi.
Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeseli çok sayıda kişi seyretti.
Programda konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasini hedef aldığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının bu girişime cesurca karşı olduğunu ifade etti.
Darbe girişiminin bu terör örgütünün Türk devleti ve demokrasisini hedef almaya kadar varan büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Yalçın, "Her ne kadar Türkiye'nin bu örgüte karşı mücadelesi içeride devam etse de FETÖ çoğu müttefikimiz olan diğer ülkelerde hala faaliyetlerine devam ediyor. Bu ülkelerin sistemlerini suistimal ediyorlar, hoşgörü ile karşılanıyorlar, koruma sağlanıyorlar." dedi.
Yalçın, belgeselin FETÖ'nün karanlık yüzünü ortaya koyduğunun altını çizerek, "Örgüt, hala birçok ülkede eğitim, iş ve medya alanlarında faaliyet yürütüyor." uyarısında bulundu.
Bu örgütün gerçek yüzünün özellikle müttefiklere, diğer ülke halklarına gösterilmesinin önemine değinen Yalçın, bu açıdan belgeselin önemli olduğunu dile getirdi.
"The Network" Tiran'da da seyirciyle buluştu
"The Network" adlı belgesel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da seyirciyle buluştu.
Belgesel, Tiran Yunus Emre Enstitüsünde Arnavutça altyazıyla izlendi.
Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Büyükelçi Yörük, yaptığı konuşmada, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi çıplak elleri ve inanç dolu yürekleriyle sokakta direnen sivillerin üzerine tanklar ve makineli silahlarla acımasızca ölüm kusulduğunu söyledi.
Darbe girişimini Arnavutluk dahil bugün dünya genelinde 160 ülkenin başına bela olmuş olan FETÖ'nün yaptığını anlatan Yörük, "Bu örgüt bildiğiniz anlamda klasik bir terör örgütü değil. Bu örgüt daha çok bir istihbarat örgütü gibi yapılandırılmış, sinsiliği esas almış, gizlilikle, kılık ve kimlik değiştirerek bulunduğu ülkelerin sivil ve resmi tüm kurumlarına sızma gücü ve yeteneği olan bir örgüttür." ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün kendisini uluslararası kamuoyunda eğitim ve hayır amacıyla hareket ediyormuş gibi yasal olarak tanıttığına dikkati çeken Büyükelçi Yörük, şunları kaydetti:
"Bu amaçla bulunduğu ülkelerde eğitim yapıları, sağlık, medya ve ticari faaliyet yapıları oluşturuyor. Hatta bulundukları ülkelerin dini kurumlarına ve yapılarına da sızıyorlar. Bu bağlamda bu örgüt, bu faaliyetlerin hepsini Arnavutluk'ta da hayata geçirmiştir. Kısacası bulundukları ülkelerin tüm kurumlarını sivil ve devlet yapılarını zamanla ele geçirmeyi hedefliyorlar. Böylelikle de dünya genelinde bir network kurmayı amaçlıyorlar."
Arnavutluk'un çok dikkatli ve uyanık olması gerektiği uyarısında bulunan Yörük, "Türkiye'nin bu mücadelesinde somut ve kararlı bir destek vermelisiniz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.