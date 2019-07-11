FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı
TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel Berlin'de gösterildi.
Berlin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Berlin'deki Al Hambra sinema salonunda gösterildi.
Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.
Gösterime, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.