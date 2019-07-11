Euro
6.41
Dolar
5.67
BIST 100
99,270.28
Altın
1,420.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel Berlin'de gösterildi.

Cüneyt Karadağ   | 11.07.2019
FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı

Berlin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel, Berlin'deki Al Hambra sinema salonunda gösterildi. 

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesele yoğun ilgi gösterilirken, salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler belgeseli izleyemedi.

Gösterime, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Elçi Müsteşar Ufuk Gezer de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Yargı FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti

Yargı FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti

FETÖ'nün gerçek yüzü Berlin'de anlatıldı

FETÖ'nün gerçek yüzü İşkodra'da anlatıldı

FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da anlatıldı

FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da anlatıldı
15 Temmuz New York'ta dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

15 Temmuz New York'ta dijital ekranlı kamyonetle anlatıldı

FETÖ'den aranan sözde 'il imamı' hücre evinde yakalandı

FETÖ'den aranan sözde 'il imamı' hücre evinde yakalandı