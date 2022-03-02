Fethi Başağa, Libya'da hükümetin devir sürecinin başladığını duyurdu
Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden kabinesine güvenoyu alan Fethi Başağa, ülkede hükümetin devir sürecinin başladığını belirtti.
Trablus
Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Başağa, hükümetin görevini barışçıl ve güvenli bir şekilde devralabilmesi için yasal ve idari önlemleri almaya başladıklarını kaydetti.
Başağa, ordu ve güvenlik birimleri ile iletişim kurduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Devir teslim süreci sorunsuz geçecek. Seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlıyız. İntikam almak ve hesap kapatmak için değil, inşa etmek için geldim ve rakiplere elimizi uzatıyoruz."
Libya halkına Trablus'tan alınacak görev tesliminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğini temin ettiğini söyleyen Başağa, bugün güvenoyu için Temsilciler Meclisinde gerçekleşen oylamanın "Libyalıların iradesi ile açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını" sözlerine ekledi.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde bugün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.
Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisini "sahtekarlıkla" suçladı
Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa başbakanlığında kurulan hükümete güvenoyu vermesini "sahtekarlık" olarak nitelendirdi.
Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki gösterildi.
Ulusal Birlik Hükümetinin "çalışmalarına devam ettiği ve seçim hazırlıklarını haziran ayına kadar tamamlamak üzere çabalarını yoğunlaştırdığı" kaydedilen açıklamada, "Bugünkü meclis oturumunda yaşananlar, meclis adına başkanlığın (Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih) karar (güvenoyu) almak için sahtekarlığa başvurduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca "Temsilciler Meclisinde karar yeter sayısına ulaşılmadan oylama yapıldığı" ve "oylamanın anayasa değişikliği ve yürütme organının oluşturulması sürecinde şeffaflık öngören siyasi anlaşmaya aykırı bir biçimde gerçekleştirildiği" ifade edildi.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde bugün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Başağa hükümetine güvenoyu verilmesine tepki
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) Fethi Başağa başkanlığındaki hükümete güvenoyu vermesinin siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti.
Mişri, yaptığı basın açıklamasında, TM'nin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki gösterdi.
TM'de yapılan söz konusu oylamanın siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu kaydeden Mişri, TM'nin tek taraflı attığı adımları reddettiklerini ve Konseyin bu ihlallere karşı gerekli önlemleri almak için 4 Mart'ta bir toplantı yapacağını bildirdi.
Tobruk'taki TM'de dün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı. TM'den kabinesine güvenoyu alan Başağa, "ülkede hükümetin devir sürecinin başladığını" ifade etmişti.
Başkent Trablus'ta Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti ise TM'nin Başağa hükümetine güvenoyu vermesine tepki göstermişti.
Ne olmuştu?
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.
Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık' 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.
Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.