FED faiz kararını açıkladı

WASHINGTON

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltti.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini artırma kararını oy birliğiyle alırken, bu Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, karar metninden, daha önceki toplantılarda yer verilen, "Fed'in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

Dört kez faiz artırılacağı beklentisini korudu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, bu yıl toplam dört kez faiz artırılacağı beklentisini korudu.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, politika faizini yüzde 1,75-2 aralığından yüzde 2-2,25 aralığına yükseltme kararını oy birliğiyle aldı. Bu karar, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık üçüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik projeksiyonlar da güncellendi

FOMC, faiz kararına ilaveten ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.

Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin yıl sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, banka yetkililerinin, yılın geri kalanında bir kez daha faiz artırarak 2018'i toplam 4 faiz artışıyla tamamlama planını koruduğuna işaret etti.

FOMC'nin gelecek iki yıla yönelik medyan faiz projeksiyonları da yüzde 3,1 ve yüzde 3,4 seviyelerinde korundu. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki yıl ise bir kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.

Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 2,8 yerine yüzde 3,1 büyümesi bekliyor.

Ayrıca, haziran ayında yüzde 2,4 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,5'e çıkarılırken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı.

FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, 2018 sonuna ilişkin medyan tahminin yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltildiğini de ortaya koydu. Banka yetkilileri, işsizlik oranının, 2019 ve 2020'de yüzde 3,5'e gerileyeceğini öngörmeye devam etti.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise değiştirilmeyerek, bu yıl için yüzde 2 ve 2019-2020 için yüzde 2,1'de sabit bırakıldı.

Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

Muhabir: Gülbin Yıldırım