Fas'tan İspanya'nın Sebte şehrine geçen düzensiz göçmenler geri dönmeye başladı

EFE haber ajansına göre, Fas'ın kuzeyindeki Fenidek şehri sınırındaki Sebte çevresinde düzensiz göçmen hareketliliği sürüyor.

İspanya hükümeti verilerine göre, son 24 saatte Fas'tan yaklaşık 49 bin düzensiz göçmenin geçtiği Sebte'den yüzlerce kişi, geldiği noktadan Fas'a geri dönmeye başladı.

Öte yandan, Fenidek'ten Sebte'ye bazı düzensiz göçmenlerin küçük gruplar halinde girmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Fenidek ile Sebte arasındaki Tarajal kontrol noktası çevresine kolluk kuvvetlerinin konuşlandırılması ve güvenliğin artırılmasıyla Sebte'ye geçişler düne oranla düştü.

Kontrol noktasının güvenliğinin sağlanmasının ardından geçişlerde azalma yaşandı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin denizde görev almasıyla, deniz yoluyla sahilden Sebte'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı oldukça düştü.

Faslılar kendi isteğiyle ülkelerine dönüyor

Fas'ın Tetuan kentinden 25 yaşındaki düzensiz göçmen, boşu boşuna çaba harcadığını ve Sebte'de "yapacak hiçbir şeylerinin olmadığını" söyledi.

Dün sahilden 4 arkadaşıyla sınırı geçen Faslı genç, aynı yol üzerinden gönüllü olarak ülkesine döndü.

Sebte'ye giren düzensiz göçmenler geri gönderilecek

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın, Faslı mevkidaşı Abdülvafi Laftit ile yaptığı görüşme sonrası, düzensiz göçmen geçişini engellemek için iki ülke arasında işbirliği olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, insan kaçakçılarının bazı mahkeme kararlarını "suistimal ederek" düzensiz göçmen geçişini teşvik ettiği belirtildi.

İspanya ve Fas'ın düzensiz göçle mücadele etmek için işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, her iki ülkenin de Sebte'ye yasa dışı yollardan giren herkesin geri gönderilmesi için önlemleri uygulamak üzere anlaştığı kaydedildi.

İspanyol Bakan Grande-Marlaska'nın, son günlerde binlerce düzensiz göçmen girişini engelleyen Fas'a çabalarından dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.