Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Fas'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Fas
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, ülkede bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 5'e çıktığını belirtti.
Elyubi ayrıca ülkede 27 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 170'e ulaştığını kaydetti.
Fas'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4, vaka sayısı ise 143 olarak açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.