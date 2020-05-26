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Dünya

Fas'ta 'İsrail'le normalleşme' etkinliklerine tepki

Fas'taki İsrail'le Normalleşme Karşıtı Gözlemevi, ülkede yayın yapan Kanal 2 televizyonu ile Fas Merkez Sinemasının "İsrail'le normalleşme propagandası yapmasını" kınadı.

Hacer Başer   | 26.05.2020
Fas'ta 'İsrail'le normalleşme' etkinliklerine tepki

Rabat

Fas'taki İsrail'le Normalleşme Karşıtı Gözlemevi, ülkede yayın yapan Kanal 2 televizyonu ile Fas Merkez Sinemasının "İsrail'le normalleşme propagandası yapmasını" kınadı.

Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Fas Kanal 2 televizyonunda dün gece yayınlanan bayram programına İsrailli bir orkestra şefi ile İsrailli bir şarkıcının konuk edilmesine tepki gösterildi.

Hafta sonu Filistin işgalini normalleştiren bir filmin gösterime girmesi nedeniyle Fas Merkez Sinemasına da tepki gösterilen açıklamada, atılan bu adımlar "sanat ve sinemada İsrail'le normalleşmeyi pekiştirme" olarak değerlendirildi.

İsrail'le Normalleşme Karşıtı Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz el-Henavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu girişimlerin eş zamanlı normalleşme adımları olduğunu, sanat üzerinden Arap dünyasındaki siyonist varlığının normal gösterilmeye çalışıldığın ifade etti.

Henavi ayrıca, Fas'taki bazı siyonistlerin, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinde Fas asıllı 10 bakanının yer almasını kutlama kapsamında bu faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Kanal 2 televizyonu ve Fas Merkez Sinemasından ise tepkilere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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