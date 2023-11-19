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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi

Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.

Khalid Mejdoup, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi

Rabat

Fas'ın kuzey kesimindeki Kuneytra kentinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek için toplandı.

Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

"Gazze'deki mücadeleye selam", "Halk, normalleşme istemiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 62’si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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