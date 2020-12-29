Euro
9.11
Dolar
7.45
BIST 100
1,439.29
Altın
1,876.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

Avukatlar yaptığı açıklamada, hükümetin Siyonist oluşumla politik, diplomatik, ekonomik ve turizmde normalleşme öngören kararların tümümün iptal edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurduklarını kaydetti.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Hamdi Yıldız   | 29.12.2020
Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

Rabat

Fas'ta bir grup avukat, İsrail ile imzalanan normalleşme kararlarının iptali talebiyle ülkedeki Yargıtay kurumuna başvuruda bulundu.

Avukatlar yaptığı açıklamada, hükümetin Siyonist oluşumla politik, diplomatik, ekonomik ve turizmde normalleşme öngören kararların tümümün iptal edilmesi talebiyle Yargıtaya başvurduklarını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi hedefiyle alınan kararların Fas genel rejimine aykırı olmasının yanı sıra bunun Anayasaya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası meşruiyet ve Viyana sözleşmelerine de aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
DSÖ: Gelecekte Kovid-19'dan daha şiddetli olabilecek salgına karşı hazırlanmalıyız
İngiltere'de son 24 saatte 41 bin 385 Kovid-19 vakası görüldü
Arsenal'in Brezilyalı stoperi Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

Benzer haberler

Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

Faslı avukatlar İsrail ile normalleşme kararlarının iptali için dava açtı

Filistin, İsrail'in 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapmama' kararını kınadı

Fas heyeti büyükelçilik açılması sürecini görüşmek üzere İsrail'e geldi

İsrail Kovid-19 nedeniyle iki haftalık karantinaya girdi

İsrail Kovid-19 nedeniyle iki haftalık karantinaya girdi
İsrailli bakandan Filistinli 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapılmaması' talimatı

İsrailli bakandan Filistinli 'güvenlik' tutuklularına 'Kovid-19 aşısı yapılmaması' talimatı
İsrail Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

İsrail Biden göreve gelmeden binlerce yasa dışı yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor