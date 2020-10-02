Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Fas ve ABD askeri iş birliği anlaşması imzaladı

Fas ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalandı.

Ekrem Biçeroğlu,Mehmet Nuri Uçar   | 02.10.2020
Fas ve ABD askeri iş birliği anlaşması imzaladı

Rabat

Fas Ulusal Savunma İdaresinden sorumlu Bakan Abdüllatif Ludi ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas'ın başkenti Rabat'ta resmi ziyaret kapsamında bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Burita, Rabat ve Washington arasında ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalandığını söyledi.

Burita, anlaşmanın, Fas'taki askeri ve savunma sanayisinin modernizasyonu çabaları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Esper de konuşmasında, (Fas'ta her yıl yapılan) Afrika Aslanı askeri tatbikatında da kanıtlandığı üzere, anlaşmanın, "Fas, ABD ve Afrika ülkeleri arasındaki üçlü iş birliğinin kapılarını açacağını" vurguladı.

Fas, 2007 yılında ABD ile birçok Afrika ülkesinin katılımıyla, savaş becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Afrika Aslanı" tatbikatını düzenlemişti.

Öte yandan, Fas Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ludi'nin Mark Esper'le ayrıca görüştüğü kaydedildi.

İkili görüşmede, ortak askeri projeler ele alınırken aynı zamanda ABD'nin Fas'a yapacağı savunma sanayi yatırımları görüşüldü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Tunus ve Cezayir'le başlayan Kuzey Afrika turuna Fas'la devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
5 soruda Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının seçimlere etkisi
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde

Benzer haberler

Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının 'iltica listesine' tepki

Hong Kong yönetiminden ABD Dışişleri Bakanlığının 'iltica listesine' tepki

Fas ve ABD askeri iş birliği anlaşması imzaladı

ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım

ABD, Irak ve Afganistan'da kullandığı asimetrik savaş gücünü feshediyor

ABD, Irak ve Afganistan'da kullandığı asimetrik savaş gücünü feshediyor

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı

BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi