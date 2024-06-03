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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi

Fas’ın Miknes kentinde binlerce kişi Filistin’e destek amacıyla yürüdü.

Khalid Mejdoup, Ömer Erdem  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi

Rabat

Fas Filistin’i Destekleme Cephesi’nin organize ettiği etkinlikte binlerce Faslı, El Hedim Meydanı’nda toplandı.

"İsraille normalleşme ihanettir, Soykırım savaşını durdurun, Özgür Filistin” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Filistin ve Hamas'ı destekleyen, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Yürüyüşte, "İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşına" son vermesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararına uyması için İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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