'Fas Körfez kriziyle yakından ilgileniyor'

Fas Dışişleri Bakanı Burita, "Fas, Körfez'de ne yaşandığıyla yakından ilgileniyor ve mevcut çatlağın onarılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi sorumluluğunu taşıyor." dedi.

RABAT

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Körfez kriziyle yakından ilgilendiğini ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için çalıştığını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Burita, Körfez ülkeleri arasındaki krizin sebeplerinin araştırılması gerektiğini, tarafsız kalmanın bölgedeki olaylarla ilgilenilmediği anlamına gelmediğini ifade etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in krizin taraflarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu belirten Burita, "Fas, Körfez'de ne yaşandığıyla yakından ilgileniyor ve mevcut çatlağın onarılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi sorumluluğunu taşıyor." dedi.

Ülkesinin, Körfez'de bir ülkeye karşı diğerinin safını tutmadığına ve Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ile ilişkilerinin güçlü olduğuna işaret eden Burita, Körfez'deki durumun çözüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Öte yandan, Fas Kralı 6. Muhammed, krizin patlak vermesinden bir hafta sonra abluka altında kalan Katar'a gıda yardımı yapılması için talimat vermişti.

Muhabir: Khalid Mejdoub, Gülşen Topçu