Euro
6.50
Dolar
5.82
BIST 100
97,776.49
Altın
1,491.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuşuyor
logo
Dünya

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

İsrail polisi korumasındaki 122 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mustafa Deveci   | 21.10.2019
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Kudüs

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 122 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail polisinin kimlikleri açıklanmayan 4 Filistinliyi gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre önceki pazar başlayan ve dün sona eren Sukot (Çardaklar) Bayramı boyunca 3 binden fazla fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

'Mescid-i Aksa'yı bölme planları başarılı olmayacak'

Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek

Türk şirketi, Filistin'in serbest sanayi bölgesini faaliyete geçirecek