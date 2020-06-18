Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,921.00
Altın
1,720.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 158 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 18.06.2020
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 158 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Harem-i Şerif'in görevlilerinden Fadi İleyyan'ı gözaltına altına aldı.

İsrail polisinden, Mescid-i Aksa'nın korumasının gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı kaydedildi
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi
Başkentte maske denetimi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı yeniden 100'ün altına düştü

Benzer haberler

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 aileyi evsiz bıraktı

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Filistin'e kritik ziyaret

BAE Veliaht Prensi: İsrail'in Filistin'in topraklarını ilhakı yasa dışı

BAE Veliaht Prensi: İsrail'in Filistin'in topraklarını ilhakı yasa dışı
Hamas'tan İsrail'in 'ilhak' planına karşı ulusal toplantı çağrısı

Hamas'tan İsrail'in 'ilhak' planına karşı ulusal toplantı çağrısı
İsrail, Kovid-19 aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı

İsrail, Kovid-19 aşısı almak için ABD'li firmayla anlaştı