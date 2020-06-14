Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 69 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 14.06.2020
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 69 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.

Fanatik Yahudilerin zaman zaman Mescid-i Aksa'ya düzenlediği bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Vadi El-Cevz ile Ebu Diys mahallelerinden 4 Filistinliyi gözaltına altına aldığı ifade edildi.

İsrail polisinden, gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Benzer haberler

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Heniyye: Gazze ve Batı Şeria daha önce görülmemiş tehlike ile karşı karşıya

İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı

'BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede yayınlanan makalesini esefle kınıyorum'

'BAE Büyükelçisinin siyonist gazetede yayınlanan makalesini esefle kınıyorum'
İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili

İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili
Gazze Ablukası ile Mücadele Komitesi: İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamak için yeni krizler yaratıyor

Gazze Ablukası ile Mücadele Komitesi: İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamak için yeni krizler yaratıyor