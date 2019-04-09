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Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 133 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Esat Fırat   | 09.04.2019
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs AA muhabirine yaptığı açıklamada, 133 fanatik Yahudi'nin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdiğini söyledi.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler düzenlemeye kalkıştığına dikkati çeken Dibs, ayrıca 2 bin 635 yabancı turistin de Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.

Radikal Yahudi cemaatleri, mensuplarının İsrail'de bugün yapılan seçimlerde kazanması için Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada dua etme çağrıları yapmıştı.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin bu durumu sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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