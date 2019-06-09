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Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mustafa Deveci   | 09.06.2019
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

İsrail polisinin eşlik ettiği 200'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 200'den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdi. Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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