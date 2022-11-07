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Dünya

Facebook'un sahibi Meta işten çıkarmalara hazırlanıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu hafta büyük çaplı işten çıkarmalara gitmeyi planladığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 07.11.2022
Facebook'un sahibi Meta işten çıkarmalara hazırlanıyor

Washington

The Wall Street Journal'ın konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Meta'nın bu hafta çalışanlarını büyük ölçekli işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmeye hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, sosyal medya şirketinin planlı işten çıkarmalarının binlerce çalışanı etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin çarşamba bir duyuru yapılmasının planlandığı belirtilen haberde, bu durumun şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarmalar olacağı ifade edildi.

Teknoloji şirketleri ya işten çıkarmaya gidiyor ya da işe alımlara ara veriyor

Meta'nın işten çıkarmaya gideceği haberi, ABD'li birçok teknoloji şirketinin işten çıkarmaya gittiği veya işe alımlarına ara verdiği bir dönemde geldi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, geçen hafta, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı almıştı.

Apple'ın da harcamaları yavaşlatarak işe alımların çoğuna ara verdiği bildirilmişti.

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıklamıştı.

Twitter da şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından işten çıkarmalara başlamıştı.

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