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Dünya

Facebook, Taliban’la ilgili içerikleri yasakladı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, terör örgütü olarak gördüğü Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi.

İdris Sülün   | 17.08.2021
Facebook, Taliban’la ilgili içerikleri yasakladı

İstanbul

Facebook sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada, Taliban’ın ABD yasalarına göre terör örgütü olarak görüldüğünü ve tehlikeli örgütler politikaları uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmasının yasaklandığını bildirdi.

Sözcü, Taliban’a, temsilcilerine ait ya da onun adına açılan hesapların kapatılacağı ve grubu öven içerik ve paylaşımlarının kaldırılacağını aktardı.

Grubun Afganistan’ın kontrolünü hızla ele geçirmesinin ardından teknoloji firmaları, Taliban’la ilgili içeriklerle nasıl başa çıkacaklarına dair ciddi sorularla karşı karşıya kalmıştı.

Sözcü, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti.

Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan sözcü, ancak "uluslararası toplum otoritesini" takip ettiklerinin altını çizdi.

Sözcü, söz konusu kararın Instagram ve WhatsApp için de geçerli olduğunu söyledi.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını kullanıyor.

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