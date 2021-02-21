Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
logo
Dünya

Facebook Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

Sosyal medya şirketi Facebook, askeri darbeyle Myanmar'daki sivil yönetime el koyan Myanmar ordusuna ait resmi bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.02.2021
Facebook Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

Kuala Lumpur

Facebook'tan yapılan açıklamada, "şiddeti kışkırtarak sitenin topluluk standardını defaten ihlal ettiği" gerekçesiyle Myanmar ordusuna ait "Tatmadaw Doğru Haber Bilgilendirme Ekibi" isimli sayfanın silindiği bildirildi.

Site yetkililerinin açıklamasının ardından hesaba erişim sağlanamazken, cunta yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Facebook, 12 Şubat'ta aldığı kararla Myanmar ordusuna ait hesaplardan yapılan paylaşımların kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler almıştı.

Dünkü protestolarda 3 kişinin öldüğü öne sürüldü

Öte yandan dün Mandalay kentinde gerçekleşen protestolarda, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak kalabalığa müdahale etmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının üç olduğu ileri sürüldü.

AA muhabirine konuşan ve ismini açıklamayan gönüllü sağlık çalışanı, dünkü arbedede ölen iki kişinin yanı sıra meslektaşının da ölümüne şahit olduğunu belirtti.

Mandalay'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı
İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 507 bin 758'e yükseldi

Benzer haberler

Facebook Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

Facebook Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

AB Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açtı: 2 ölü

Çin, Myanmar’da demokratik sürece geçişte ASEAN ile çalışmaya hazır

Çin, Myanmar’da demokratik sürece geçişte ASEAN ile çalışmaya hazır
Myanmar'da protestocular polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren göstericiyi andı

Myanmar'da protestocular polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren göstericiyi andı
Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi

Myanmar'da protestocular İngiltere ve Kanada'nın cuntaya yaptırım kararına destek verdi