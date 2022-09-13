Dolar
18.25
Euro
18.23
Altın
1,704.91
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
20,698.00
BIST 100
3,426.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşını taşıyan uçak Londra’daki RAF Northolt Hava Üssü’ne geldi.
logo
Dünya

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu planı kapsamında aldığı yeni kararlarla birlikte, Eyfel Kulesi ışıklarının saat 23.45'te söndürüleceği bildirildi.

Esra Taşkın   | 13.09.2022
Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Paris

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in enerji tasarruf planı hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Hidalgo, enerji krizinin ülkenin geri kalanı gibi Paris'i de etkilediğini belirtti.

2014 yılından bu yana ekolojik geçiş için 10 milyar avro yatırım yaptıklarını aktaran Hidalgo, yüzde 10 enerji tasarrufu sağlamak adına ilk adımların atılmasını gerektiğine işaret etti.

Hidalgo, bu kapsamda, tüm Paris belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de söndürüleceğini, ancak Parislilerin güvenliği açısından sokak lambalarının ışıklarının açık kalacağını açıkladı.

Eyfel Kulesi'nin ışıkları erken söndürülecek

Paris Belediye Başkanı, halihazırda gece saat 01.00'a kadar ışıkları yanan Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da saat 23.45'te söndüreceğini ifade etti.

Yaşlı bakımevleri, kreş ve benzeri kamu binaları istisna olmakla birlikte, diğer tüm kamu binalarının sıcaklıklarının kademeli olarak düşürüleceğini aktaran Hidalgo, idari kurumlara ait binaların bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlayacağını anımsattı.

Hidalgo, genel seferberlik olması gerektiğini vurgulayarak, enerji tüketiminin yüzde 96'sının belediye hizmetlerine ait olmadığının altını çizdi.

Fransız basını Paris'te kamu binalarını ışıklarının erken söndürülmesine yönelik adımın 23 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediye bağlı müzeleri ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesini de kapsadığını aktardı.

Başkentin yüzme havuzlarındaki sıcaklığın bir derece düşürüleceği kaydedildi.

Hidalgo, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Paris'teki kamu binalarının sıcaklığının 19 dereceden 18 dereceye düşürüleceği söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Benzer haberler

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Fransa'nın güneyinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'da kamu toplu taşıma araçlarındaki şoför eksikliği sorunu büyüyor

Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı

Fransa ve Romanya, Ukrayna tahılının ihracatını kolaylaştırmak için anlaşma imzaladı
Fransa'da mahkeme, Erol Aksoy davasında TMSF'yi haklı buldu

Fransa'da mahkeme, Erol Aksoy davasında TMSF'yi haklı buldu
Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet