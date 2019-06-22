Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

Etiyopya'nın kuzeyindeki Amhara eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Tufan Aktaş   | 22.06.2019
Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi

Ankara

Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

'Kızılelma ile ilgili karar yerinde, diğerleri için itiraz edeceğiz'

'Kızılelma ile ilgili karar yerinde, diğerleri için itiraz edeceğiz'

15 Temmuz gazisi 7 ameliyat oldu

Eski tuğamiral Kızılelma'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'Hainler layık oldukları cezayı buldular'

'Hainler layık oldukları cezayı buldular'
Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke

Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke
Jandarmada darbe görevlendirmelerini yapan albaya 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Jandarmada darbe görevlendirmelerini yapan albaya 141 kez ağırlaştırılmış müebbet