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Dünya

Etiyopya'da isyancılar varılan anlaşmanın ardından geri çekilmeye başladı

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), varılan anlaşma neticesinde ağır silahlarını bırakarak geri çekilmeye başladı.

Gökhan Kavak   | 03.12.2022
Etiyopya'da isyancılar varılan anlaşmanın ardından geri çekilmeye başladı

İstanbul

Ülke basınındaki habere göre, TPLF, Kenya'daki barış görüşmelerinde varılan anlaşma sonucunda bazı bölgelerden çekildiğini duyurdu.

İsyancıların geri çekildiği bölgeler arasında Maykenetal, Zalambessa, Nebelet, Chercher, Kukufto, Hgumbirda, Beri Teklay ve Abergele bulunuyor.

TPLF'nin 17 Kasım için planlanan silah bırakma adımı bugüne ertelenmişti.

Etiyopya için barış görüşmeleri

Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında, dün çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

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