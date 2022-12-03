Etiyopya'da isyancılar varılan anlaşmanın ardından geri çekilmeye başladı
Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), varılan anlaşma neticesinde ağır silahlarını bırakarak geri çekilmeye başladı.
İstanbul
Ülke basınındaki habere göre, TPLF, Kenya'daki barış görüşmelerinde varılan anlaşma sonucunda bazı bölgelerden çekildiğini duyurdu.
İsyancıların geri çekildiği bölgeler arasında Maykenetal, Zalambessa, Nebelet, Chercher, Kukufto, Hgumbirda, Beri Teklay ve Abergele bulunuyor.
TPLF'nin 17 Kasım için planlanan silah bırakma adımı bugüne ertelenmişti.
Etiyopya için barış görüşmeleri
Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında, dün çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.