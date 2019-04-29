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Dünya

Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü

Etiyopya’nın batısında iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tufan Aktaş   | 29.04.2019
Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü

Addis Ababa

Etiyopya’nın batısında iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amhara Medya Ajansının (AMMA) haberine göre, ülkenin batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde Amhara ve Gumuz etnik grupları arasında 3 gün boyunca süren çatışmalarda 17 kişi öldü.

Silahlı çatışmanın yanı sıra çok sayıda ev de ateşe verildi, federal kuvvetlerin bölgeye konuşlanmasıyla şiddet olayları sona erdi.

Çatışmaların bir kamyon şoförüyle müşteri arasında yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrasında patlak verdiği aktarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi bulunuyor.

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