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Dünya

Etiyopya'da ertelenen genel seçimler 5 Haziran 2021'de yapılacak

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen genel seçimlerin 5 Haziran 2021'de yapılacağını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 25.12.2020
Etiyopya'da ertelenen genel seçimler 5 Haziran 2021'de yapılacak

İstanbul

Yerel basındaki habere göre, NEBE'den yapılan açıklamada, siyasi partilerle yapılan istişareler sonrası bu kararın alındığı bildirildi. 

Ertelenen genel seçimlerin 5 Haziran'da yapılacağı ifade edilen açıklamada, ülkenin şartlarına göre bu tarihin değişebileceğine aktarıldı.

Açıklamada, seçim sonuçlarının ise 6-28 Haziran'da duyurulabileceği belirtildi.

Etiyopya'da, Kovid-19 salgını nedeniyle ağustosta yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

Bazı muhalefet partileri, seçim yapılmaması dolayısıyla hükümete iktidarı paylaşma çağrısında bulunmuştu.

İki kanatlı meclis yapısına sahip ülkede Federal Mecliste 112, Halkın Temsilcileri Meclisinde 547 sandalye bulunuyor.

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