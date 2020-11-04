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Dünya

Etiyopya'da askeri operasyon planlanan Tigray'da 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Tufan Aktaş   | 04.11.2020
Etiyopya'da askeri operasyon planlanan Tigray'da 6 aylık OHAL ilan edildi

Abuja

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun anayasal düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için eyalette OHAL kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 aylık OHAL kararının bölgedeki istikrar ve düzenin mevcut yasal araçlarla sağlanamaması ve ulusal egemenlik tehdidi üzerine alındığına işaret edildi.

Tüm telefon ve internet hatlarının gece yarısından itibaren kesilmiş olduğu bölgede OHAL'i yönetecek özel askeri güç kuruldu.

Başbakan Abiy Ahmed, bu sabah, ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan TPLF'ye karşı askeri harekat başlatacaklarını duyurmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylül ayında yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

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