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Dünya

Etiyopya'da 11. eyalet kuruluyor

Etiyopya'nın güneybatısında yapılan referandumla bölge halkları yeni bir eyalet kurulması kararı aldı.

Tufan Aktaş, Addis Getachew Tadesse   | 10.10.2021
Etiyopya'da 11. eyalet kuruluyor

Addis Ababa

Etiyopya Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de yapılan referandumda 1 milyon 262 bin seçmenden 1 milyon 221 bininin yeni bir eyalet kurulması yönünde oy kullandığını duyurdu.

Sonuçların parlamentonun üst kanadı olan Federal Meclis'te onaylanmasıyla ülkedeki 11. eyalet kurulmuş olacak.

Referanduma Dawro, Bench Sheka, Güney Omo, Kafa, Konta ve Sheko bölge sakinleri katıldı.

Ülkede geçen yıl güneydeki Sidama halkı referandumla kendi eyaletine kavuşmuştu.

Etnik temelli 10 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede, 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

Güneydeki farklı etnik gruplar arasında kendi eyaletini kurmak isteyen 10'a yakın farklı millet var.

Ülkedeki eyaletlerin özerklikleri ve kendi meclisleri bulunuyor.

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